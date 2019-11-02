Rusya'da akaryakıt gemisinde patlama: 3 ölü

Rusya’da bir akaryakıt gemisinde yaşanan patlama sonucunda 3 mürettebat yaşamını yitirdi.

Rusya'nın Primorski Krayı'ndaki Nahodka şehri limanına yakın bir konumda bulunan akaryakıt gemisinde patlama meydana geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, gece saatlerinde yaşanan olay sırasında gemide 9 mürettebatın bulunduğu öğrenilirken kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin yaşamını yitirdiği 6 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Gemide yapılan ilk incelemede tankerde akaryakıt bulunmadığı için yaşanan patlamanın büyümediği ve yangının söndürüldüğü açıklandı.

Yetkililerin olayı soruşturmaya devam edeceği belirtildi.