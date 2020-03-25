Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'nın Kuril Adaları bölgesinde Richter ölçeğine göre 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, tsunami uyarısı yaptı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, Rusya'nın Kuril Adaları bölgesindeki Severo-Kurilsk kenti açıklarında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

Kent halkının bir kısmı sokağa çıkarken, bir kısmı da tsunami uyarısının ardından sahil kesiminden uzaklaşarak yüksek bölgelere akın etti.

Kuril Adaları bölgesi, 56 adadan oluşuyor. Volkanik hareketler sonucu oluşmuş adalarda sık sık depremler oluyor.

Adacıklarda bulunan yaklaşık 100 volkandan 35'inin günümüzde hala aktif olduğu belirtildi.