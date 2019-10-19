Rusya'da 2 katlı binada yangın: 6'sı çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi

Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Rostov şehrindeki bir binada çıkan yangında 6’sı çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Rostov şehrinde sabaha karşı 2 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Binada bulunan 6'sı çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi. Binada hala 50 yaşında bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları sürerken, alevlerin arasında kalan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, hastaneye kaldırılan çocukların durumunun ağır olduğunu açıkladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma yapılırken, binanın ne için kullanıldığı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, binada soğutma çalışmaları devam ediyor.