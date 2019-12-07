Rusya ve Türkiye on dördüncü ortak devriyeye başladı

Rusya ile Türkiye'nin, Kamışlı'nın doğusundaki sınır bölgesinde 14. ortak devriye görevine başladığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polisleri ile Türk askerleri, bu sabah saat 07.00 itibarıyla Kamışlı'nın birkaç kilometre doğusundaki sınır bölgesinde 14. ortak devriye görevine başladığını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, devriyenin Deyrun-Aga yerleşimindeki gümrük geçiş noktasından başladığını belirten bakanlık, Rus ve Türk güçlerin bu noktadan doğuya doğru Suriye-Türkiye sınırı boyunca devriye gerçekleştirdiğini bildirdi.

Devriye konvoyunda Tigr, Tayfun ve Kirpi araçları dahil iki taraftan da sekiz zırhlı araç ile yaklaşık 50 asker yer alıyor.

Rus Orlan-10 insansız hava aracı ile konvoyun hareketleri eş zamanlı olarak izleniyor.