Rusya ve Çin'den BMGK'nin 'Suriye'de harekatı durdurma çağrısı'na ret

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan Suriye'ye dönük harekatın durdurulması çağrısı Rusya ve Çin oylarıyla reddedildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK),Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan Suriye'ye dönük harekatın durdurulması çağrısı Rusya ve Çin oylarıyla reddedildi.

Associated Press'te yer alan habere göre, ABD'nin hazırladığı Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyindeki askeri eylemleri yerine diplomatik kanalları kullanmaya çağıran bildiri BMGK'de Rusya ve Çin tarafından reddedildi.

BMGK'nin ortak bir açıklama yapabilmesi için 15 üye ülkenin oy birliğiyle karar alması gerekiyor.