Rusya: Uluslararası güvenli bölgeyi gerekli görmüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusunda uluslararası güçlerin kontrolünde olacak bir güvenli bölge oluşturulmasını gerekli görmediklerini açıkladı.

Almanya'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda "uluslararası güvenli bölge" oluşturma önerisine Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden yanıt geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, kendisine söz konusu öneriye ilişkin soru sorulması üzerine, "Alman dostlarımız söz konusu fikri, Rusya ile Türkiye'nin Soçi'de ortak mutabakata varmasından önce ileri sürdüler. Yani dün oluşmuş olan yeni durumdan birhaber olarak ortaya atılmış bir fikir bu. Bu yüzden (Soçi'de varılan mutabakat üstüne) bir takım ek önlemler alınmasını gerekli gördüğümüzü söyleyemeyeceğim" yanıtını verdi.

"Suriye topraklarının her karışının Şam'ın kontrolünde olması gerektiğini" belirten Verşinin, Rus ve Türk güçlerinin ortak devriye gezecekleri alana ilişkin, "Suriye topraklarında, burası her neresi olursa olsun, ulusal kanunlar geçerli olmalıdır" açıklamasında bulundu.