Rusya: Türkiye kontrolündeki oluşumlar ateşkese uyuyor

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki duruma ilişkin, 'Son 24 saatte, Türkiye kontrolündeki yasadışı silahlı oluşumlar tarafından saldırı kaydedilmedi' açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, dün yaptığı basın toplantısında Türkiye'yle İdlib'de yapılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Juravlyov, "Son 24 saatte, Türkiye kontrolündeki yasadışı silahlı oluşumlar tarafından saldırı kaydedilmedi" dedi.

Juravlyov, ancak Nusra ve Türkistan İslam Partisi örgütlerinin İdlib, Lazkiye ve Halep bölgelerinde 6 saldırı düzenlediği bilgisini verdi.

Juravlyov, Rus askeri polisinin Halep bölgesinde iki devriye gerçekleştirdiğini ve Hama ve İdlib bölgelerinde M-5 karayolu üzerinde de devriye yapıldığını bildirdi.