Rusya: Türkiye ile Suriye'de gerilimi azaltmaya odaklanma konusunda anlaşma sağlandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmeler sonucunda tarafların Suriye'de gerilimi azaltmaya odaklanma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda yapılan görüşmelere dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmeler sonucunda tarafların Suriye'de gerilimi azaltmaya odaklanma konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Her iki taraf da, BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanınmış gruplarla çatışmaya devam ederek, "saha"da gerilimi düşürmeye odaklanmayı onayladı. Aynı zamanda, gerilimi azaltma bölgesi içerisindeki ve dışarısındaki sivilleri koruma ve ihtiyacı olanlara acil insani yardım sağlama konusunda mutabakat sağlandı."