'Rusya Suriye'ye şu ana kadar 30'a yakın Pantsir-S bataryası konuşlandırdı'

Rus ordusunun şimdiye dek Suriye'ye yaklaşık 30 adet Pantsir-S tipi hava savunma sistemi konuşlandırdığı bildirildi.

Son yıllarda ABD ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını savuşturmada kullanılan Pantsir-S sistemlerinin ülkedeki sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Politics Today'e konuşan Rus askeri uzman Sergey Hatılyev, Suriye genelinde şu an yaklaşık 30 Pantsir-S hava savunma sisteminin konuşlandırıldığı bilgisini verdi.

Rusya, daha önce Lazkiye'deki Hmeymim askeri üssüne S-400 hava savunma sistemleri konuşlandırmış, ancak bunlar hiçbir zaman operasyonel konuma getirilmemişti.

Suriye ordusunun elinde çok sayıda Sovyetlerden kalma Pantsir bataryaları bulunuyordu; bunların sayısı Rusya'nın Suriye'ye gelişinin ardından artış gösterdi.