Rusya: Suriye ordusu önceki gün kaybedilen mevzileri bugün geri aldı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye ordusunun geçen günlerde İdlib'de kaybettiği mevzileri tekrar ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye ordusunun 22 Ocak’ta militanların saldırısı sonrası terk etmek zorunda kaldığı İdlib’deki mevzilerini bugün gerçekleştirdiği operasyonla geri aldığını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, bugünkü basın toplantısında, “Suriye ordu birlikleri, Samka ve Huayn el-Şaaf’ı militanlardan kurtardı ve cephede 22 Ocak 2020 tarihinde kaybedilen konumu geri kazandı” açıklamasında bulundu.

Borenkov, İdlib bölgesinde hükümet güçleri ve cihatçılar arasındaki çatışmaların bugün de devam ettiğini söyledi.