Rusya: Suriye hava savunma sistemleri bir Türk İHA'sını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye savunma sistemlerinin 25 Şubat'ta İdlib'de hükümet güçlerine saldırı hazırlığındaki bir Türk İHA'sını düşürdüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye hava savunma sistemlerinin 25 Şubat'ta ülkenin kuzeyinde hükümet güçlerini hedef alan Türkiye'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Zhuravlev yaptığı açıklamada Türkiye'nin Soçi anlaşmalarını ihlal etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada Zhuravlev "Soçi anlaşmalarının ihlali olarak Türk tarafı İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki yasadışı silahlı grupların eylemlerine desteğini sürdürüyor. Suriye silahlı güçlerine saldırılara topçu ateşi, keşif ve vurucu İHA'ların kullanımıyla destek veriyor" dedi.

Zhuravlev 25 Şubat'ta Suriye hava savunmasının Türk Anka saldırı İHA'sını imha ettiğini söyledi. Zhuravlev düşürülen İHA'nın Suriye hava sahasını ihlal ettiğini ve İdlib'de Maarzaf bölgesindeki hükümet birliklerinin pozisyonlarına bir saldırı hazırlığında olduğunu kaydetti.