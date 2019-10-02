Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama: Suriye'de S-500'ü test etmedik

Rusya Savunma Bakanlığı, geliştirilme süreci devam eden S-500 hava savunma sisteminin Suriye'de test edildiğine dair haberleri yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geliştirilme süreci devam eden S-500 hava savunma sisteminin Suriye'de test edildiğine dair haberleri yalanladı.

Rus İzvestiya gazetesine konuşan bakanlık yetkilileri, "S-500, uzun menziller söz konusu olduğunda balistik ve aerodinamik nesnelerin önünü kesmek için geliştirilmiş bir sistem. Dolayısıyla hayır, Suriye topraklarında söz konusu hava savunma sistemini test etmek, dahası kullanmak için herhangi bir gereklilik oluşmadı" dedi.

Suriye'deki Rusya üslerinin S-500'e ihtiyacı olmadığını belirten yetkililer, "Kaldı ki, (Suriye'deki Rus üsleri) Tartus ve Hmeymim, havadan gelebilecek saldırılara karşı yenilenmiş S-400, Pantsir-S ve TOP-M2 sistemleriyle korunmakta. Söz konusu sistemler, saldırılar hangi yönden ya da hangi hızla gelirse gelsinler bunları durdurabilecek kabiliyette" diye konuştu.

İzvestiya gazetesi, yine Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, S-500 sisteminin Suriye'de denendiğini öne sürmüştü.