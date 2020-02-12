Rusya Savunma Bakanlığı: Erdoğan'ın sözleri gerçekle bağdaşmıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Erdoğan'ın Suriye ve Rusya ordularının sivilleri hedef aldığına ilişkin sözlerinin gerçekle bağdaşmadığını belirtti. Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmediği ve bölgeye askeri sevkıyatının durumu zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, İdlib'den sınıra kitleler halinde sığınmacıların gittiğine ilişkin haberlerin de gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut durumun Ankara'nın bu bölgeyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklandığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'den bölgeye yapılan asker ve silah sevkiyatının İdlib'deki durumu önemli şekilde zorlaştırdığını vurguladı.

İdlib'deki duruma ilişkin bir açıklama yayımlayan Rusya Savunma Bakanlığı, gerilimin tırmanmasının nedeninin "teröristlerin civardaki barışçıl bölgelere düzenlediği, Rusya ve Türkiye tarafından tespit edilen çok sayıda saldırı ile hükümet güçlerinin buna verdiği yanıtlar" olduğunu ifade etti.

'TERÖRİSTLERİN PROVOKASYONLARI NEDENİYLE SİVİL HALK ACI ÇEKİYOR'

Bakanlık, "Suriye hükümet güçlerinin verdiği karşılıklardan canlı kalkan kullanarak korunan terör örgütlerinin İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki provokasyonları nedeniyle bugün sivil halk acı çekiyor. Türkiye-Suriye sınırı üzerinden gerilimi azaltma bölgesine silah ve mühimmat sevkiyatı yapılması ve Türk zırhlı araçları ile askerlerin İdlib'e girmesi durumu önemli derecede zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREMEDİ'

Bakanlık, İdlib'deki krizin ana nedeninin, "Türkiye'nin ılımlı muhalifleri bu bölgelerde varlık gösteren El Nusra ve Huraseddin örgütü üyesi teröristlerden ayırma yükümlülüklerini yerine getirmemesi" olduğunu vurguladı.

'ACİL KARARLAR ALINMAZSA TÜRKİYE İLE RUSYA BAŞARILI OLABİLİR'

Bununla birlikte, "mutabık kalınmamış acil kararlar alınmaması halinde Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de olumlu sonuçlar elde edebileceğini" belirten bakanlık, "Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki ana görevi, Suriyelilerin barışçıl yaşama geri döndürülmesi için bu ülkedeki uluslararası terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasıydı ve hala daha böyle. Teröristlerin provokasyonlarına gelmeden ve mutabık kalınmamış acil kararlardan kaçınarak Rusya ve Türkiye'nin bu görevi başarıyla yerine getireceğinden eminiz" dedi.

'ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GERÇEKLE BAĞDAŞMIYOR'

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı, Erdoğan'ın Rusya ve Suriye ordularının sivilleri hedef aldığına dair açıklamalarına da yanıt verdi.

Erdoğan'ın sözlerinin gerçekle bağdaşmadığını kaydeden bakanlık, Rus askerlerinin ve Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin faaliyetlerinin yalnızca Soçi mutabakatları temelinde gerçekleştirildiğini belirtti.

'İDLİB'DEN KİTLELER HALİNDE GÖÇ HABERLERİ DOĞRU DEĞİL'

Bakanlık, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki sığınmacıların bölgeyi kitleler halinde terk ettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerin somut bulgulara dayanmadığını kaydeden bakanlık, İdlib'deki sakinlerin önemli bölümünün tehlikeli bölgelerden güvenli bir şekilde ayrılarak hükümetin kontrolündeki bölgelere geçtiğini aktardı.

Suriye'nin kuzey başkenti olarak kabul edilen abluka altındaki Halep'i güneydeki Hama, Humus ve Şam kentlerine bağlayan, ülkenin ana ulaşım hatlarından M5 karayolunun "teröristlerden temizlendiğini" de belirten bakanlık, bunun sayesinde Suriye'de barışçıl yaşama dönme sürecinin temposunu önemli derecede artacağını vurguladı.