Rusya Savunma Bakanı'ndan '150 saat' açıklaması: Silahlı güçlerin çıkması tamamlandı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Türkiye ile varılan mutabakat doğrultusunda Suriye’nin kuzeydoğusundaki silahlı güçlerin bölgeden çıkarılmasının planlanandan önce tamamlandığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türkiye ile Soçi'de yapılan mutabakat uyarınca Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDG’li güçleri “güvenlik koridoru oluşturulacak bölge” dışına çıkarma çalışmalarının planlanandan önce tamamlandığını söyledi.

Sputnik’in aktardığına göre Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan'la Erivan'da yaptığı görüşme sırasında açıklamalarda bulunan Şoygu, "Güvenlik koridoru oluşturulacak bölgeden silahlı güçlerin çıkarılması, planlanandan önce tamamlandı. Bu bölgeye Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisi girdi" dedi.

22 Ekim’de Soçi’de imzalanan mutabakat muhtırasında yer alan 150 saatlik süre bu akşam 18.00 itibariyle doldu.



MSB: RUS ASKERİ HEYETLE 2. GÜN ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı da saat 17.04’te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya ile Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.