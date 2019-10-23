Rusya Savunma Bakanı Şoygu, SDG komutanı ile görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Demokratik Güçleri komutanı Mazlum Kobani'yle görüşerek Türkiye ile varılan mutabakat konusunda bilgi verdi.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani ile video konferans aracılığıyla görüşerek dün Soçi’de Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatla ilgili bilgi verdi.

Mazlum Kobani, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve diğer Rus askeri yetkililerinin düzenlediği toplantıya telekonferans yöntemi ile katıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Şoygu, SDG komutanına Suriye-Türkiye sınırında önümüzdeki günlerde Rus askeri polisinin artırılacağı bilgisini verdi.

Şoygu, Suriye-Türkiye sınırındaki 30 km derinliğindeki bölgede yaşayan sivillerin evlerini terk etmek zorunda olmadıklarını, Suriye sınır muhafızları ile Rus askeri polisinin onların güvenliğini sağlayacaklarını söyledi.

SDF Komutanı ise Rus askeri polisinin ve Suriye ordusunun eylemlerine destek vereceklerini söyledi ve Rusya’ya "Kürtlerin güvenliğini sağlayacak ve çatışmaları sona erdirecek adımlarından dolayı" teşekkür etti.