Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Hafter görüştü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Moskova'da Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter ile görüştü.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter ile bugün Moskova'da görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Taraflar Libya'daki durumu görüştü. Ateşkesin sağlanması ve ülkedeki durumun normalleşmesi sürecinin başlatılması için Moskova'da 13 Ocak'ta yapılan görüşmelerin önemini vurguladı" denildi.

Açıklamada ayrıca Şoygu ile Hafter'in Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanmasının gerekliliğini teyit ettikleri, Libya'daki krizin siyasi çözüm dışında başka bir çözüm seçeneğinin olmadığını ifade ettikleri belirtildi.

