Rusya: Putin-Trump görüşmesi izinsiz yayınlanamaz

Rusya hükümeti, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon konuşmalarını yayınlamak için kendilerinden izin alınması gerektiği konusunda ABD'yi uyardı.

Rusya hükümeti, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon konuşmalarını yayınlamak için kendilerinden izin alınması gerektiği konusunda ABD'yi uyardı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, görüşmelerin yayınlanmasının diplomasi kapsamında olmadığını belirterek, Rusya'nın ABD'yle konuyu görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Peskov, "İki tarafın anlaşarak ve belirlediği çerçevede transkriptlerin yayınlanması mümkün olabilir" açıklamasında bulundu.

TRUMP'A AZİL SORUŞTURMASINA ESKİ YÖNETİCİLERDEN DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik başlatılan azil soruşturmasına eski Beyaz Saray yetkililerinden destek geldi. Eski yöneticilere ait 300'den fazla imzanın bulunduğu ortak bildiride "Başkan Trump, demokrasimize dışarıdan müdahaleye davetiye çıkarmak için ülke topraklarının en üst makamının yetki ve kaynaklarını olabildiğince kullanmıştır. ABD'nin dış politikasının bir bireye göre şekillenmesi, diğer dünya liderlerine, ülke ilişkilerinin tehlikeli boyutlarda yozlaşabileceği mesajını veriyor" denildi.

ABD'de Demokrat Partililerin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi yapan Trump’ın siyasi rakibine zarar vermek için makamını kullandığını savunarak azil soruşturması başlatılması taleplerini dile getirmesinin ardından ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, soruşturma sürecinin başlatılacağını açıklamıştı.