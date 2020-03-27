Rusya önlemleri arttırıyor: Kafeler yarından itibaren kapalı

Rusya'da bugüne kadar 840 koronavirüs vakası ve üç ölüm meydana geldi. Yarından itibaren kafelerin açılmayacağı Rusya'da tüm tatil köyleri, sanatoryumları ve çocuk kamplarını 1 Haziran'a kadar kapanacak.

24.000'den fazla insanı öldüren yeni koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ederken, Rusya pandemi ile mücadele etmek ve ülke içinde yayılmasını önlemek için önlemlerini artırdı. Rusya'da bugüne kadar bildirilen 840 koronavirüs vakası ve üç ölüm meydana geldi.

Rusya Perşembe günü 182 yeni koronavirüs enfeksiyonu doğruladı ve ülkenin resmi vaka sayısını 840'a çıkardı. Şu ana kadarki vakalarda bir günlük en büyük artışı işaret etti. Rusya bugünden itibaren diğer ülkelere yapılacak tüm düzenli ve charter uçuşlarını askıya alacak. Başkan Vladimir Putin, 28 Mart'tan 5 Nisan'a kadar olan haftanın, Rusların evde kalmasını ve virüsün yayılmasını yavaşlatmasını teşvik etmek için ülke çapında ücretli bir tatil olacağını açıkladı.

Rusya, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için tüm tatil köyleri, sanatoryumları ve çocuk kamplarını 1 Haziran'a kadar kapatacak. Bölgesel makamlara sakinlerine seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği bildirildi. Rusya'da kafeler cumartesi gününden itibaren kapanacak.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve ortakları şu ana kadar 500.000 koronavirüs test kiti ürettiler, ancak RDIF başkanı Kirill Dmitriev telefon görüşmesinde Reuters'e verdiği demeçte, yakında haftada 2,5 milyon kit üretmeyi planlıyor.