Rusya: 'Nükleer beşli zirvesi' önerisine Trump'tan destek geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere liderlerinin katılacağı 'nükleer beşli' zirvesi önerisine Trump'tan destek geldiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin'den oluşan "nükleer beşli" arasında liderler zirve yapılması önerisini desteklediğini belirtti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, Putin'in "nükleer beşli" zirvesi önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önerinin Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ardından Trump'ın da desteğini aldığını kaydeden Lavrov, "Zirvenin yeri ve tarihinin belirlenmesi için çalışma yapılıyor. Umarım en kısa süre mutabakat sağlayabiliriz" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Lavrov, zirvenin gündeminin söz konusu beş ülkenin "küresel barış ve güvenliğin desteklenmesi konusundaki BM Tüzüğü'nde yer alan sorumluluklarının gerçekleştirilmesi için atılacak adımlar" olacağını söyledi.

