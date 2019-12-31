Rusya: Kuzey Akım-2 gecikmeli de olsa hayata geçirilecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının, yapımcı şirket Allseas’in işi bırakmasına karşın hayata geçirileceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, katıldığı basın toplantısında ABD’nin yaptırımları nedeniyle Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattını döşeme çalışmalarını durduran Allseas şirketinin kararını değerlendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, “Bize göre ABD’nin yasal olmayan yaptırımları ortamında şirket, işleri durdurma kararı aldı. Şirketin bu kararı, şüphesiz projeyi devreye alma sürelerini geciktirecek, ancak ona engel olmayacak. Umuyoruz ki proje, gecikmeli olsa da faaliyete geçirilecek, bunun için gerekli imkânlar var” diye konuştu.

Kendisine projenin tamamlanma tarihinin sorululması üzerine Peskov, “Şu anda birilerinin tarih verme durumunda olduğunu düşünmüyorum. Uluslararası hukuka, uluslararası ticaret normlarına ve ticari ilişkilere aykırı olan üçüncü bir devletin eylemleri nedeniyle objektif mücbir sebepler oluştu ve bu sorunlara neden oluyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Aralık tarihinde Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların da yer aldığı 2020 yılı savunma bütçesini imzalamıştı.

Aynı gün ABD Maliye Bakanlığı, Kuzey Akım-2 ve Türk Akım projelerine yönelik yaptırımların yürürlüğe girdiğini ve Washington’un boru hatlarının yapımını gerçekleştiren şirketlerden çalışmalarını derhal durdurmalarını talep ettiğini açıklamıştı.