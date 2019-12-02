Rusya: Kobani yakınlarında üç Rus askeri polisi hafif yaralandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kobani’nin Koran yerleşim biriminin 1,5 kilometre batısında bir Rus zırhlı aracının geçtiği yol üzerinde bir el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu.
Sputnik'te yer alan habere göre açıklamada, üç Rus askeri polisinin hafif yaralandığı belirtildi.
Açıklamada “Zırhlı araç zarar gördü. Araçta bulunan üç Rus askeri polisi hafif yaralandı. Askeri polislerin hayati tehlikesi yok” denildi.
Olayın yaşandığı yer, Rusya ile Türkiye’nin ortak devriye güzergahı üzerinde bulunuyor.