Rusya: Kobani yakınlarında üç Rus askeri polisi hafif yaralandı

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Suriye’de Türkiye ile yapılan ortak devriyede yer alan Rus zırhlı aracının geçtiği yol üzerinde bulunan bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda üç Rus askeri polisinin hafif yaralandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kobani’nin Koran yerleşim biriminin 1,5 kilometre batısında bir Rus zırhlı aracının geçtiği yol üzerinde bir el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Sputnik'te yer alan habere göre açıklamada, üç Rus askeri polisinin hafif yaralandığı belirtildi. Açıklamada “Zırhlı araç zarar gördü. Araçta bulunan üç Rus askeri polisi hafif yaralandı. Askeri polislerin hayati tehlikesi yok” denildi. Olayın yaşandığı yer, Rusya ile Türkiye’nin ortak devriye güzergahı üzerinde bulunuyor. İLGİLİ HABER Türkiye ile Rusya'nın on ikinci ortak devriyesi tamamlandı