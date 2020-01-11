Rusya: İran'ı kınıyoruz ama ABD provoke etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, İran’ın Ukrayna uçağını vurmasını kınadığını, ancak ABD’nin İran’ı uçağı vurmaya provoke ettiğini söyledi.

Rusya'da Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, İran'ın düşürdüğü yolcu uçağına ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik’e konuşan Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, “Bu konuda ABD’nin eylemlerini olduğu gibi İran’ın eylemlerini de elbette kınıyoruz. Ancak İran’ı karşılık vermeye ABD’nin provoke ettiğini de hatırlamalıyız” dedi.

Şvıtkin, ABD’nin eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Ukrayna uçağının vurulması İran devleti tarafından gösterilmiş bir tavır değil, ancak birinin kişisel hatası. Yanlışlıkla olmaması gereken düğmeye basmış ve fırlatma işlemi yanlış gerçekleşmiş. İran’ın kasıtlı hareket etmediğine inanmak mümkün.”

Şvıtkin, İran’ın konuyla ilgili ABD, Kanada ve Ukrayna gibi tüm tarafları soruşturmaya davet ettiğini de vurguladı.

Rus vekil Şvıtkin, “İran durumu saklamayıp itiraf etti. Bu da dikkate değer” dedi.