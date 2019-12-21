Rusya ile Ukrayna doğalgaz transiti konusunda anlaşmaya vardı

Rus doğalgaz şirketi Gazprom, Moskova ve Kiev’in Ukrayna üzerinden doğalgaz transitinin devam etmesi için mutabakata vardığını bildirdi.

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Başbakan Yardımcısı Dmitriy Kozak’tan oluşan Rus heyet, Ukrayna Enerji ve Çevre Koruma Bakanı Aleksey Orjel başkanlığındaki Ukrayna heyetiyle Belarus'un başkenti Minsk’te bir araya geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Gazprom yetkilisi, "Rusya ve Ukrayna tarafları, Ukrayna toprakları üzerinden doğalgaz transitinin devam etmesi ve karşılıklı davaların çözümü konusunda anlaşma protokolünü imzaladı" açıklamasında bulundu.

Yeni anlaşmanın ayrıntıları konusunda bilgi verilmedi.

Rus doğalgazın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya transitiyle ilgili mevcut kontratın süresi bu yılın sonunda doluyordu. Moskova ve Kiev, kontratın uzatılması konusunu ikili ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun katılımıyla üçlü görüşmelerde değerlendiriyordu.