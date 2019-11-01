Rusya ile Türkiye'nin ilk ortak devriyesi tamamlandı

Rusya ile Türkiye arasında Soçi'de varılan mutabakat kapsamında bugün Suriye'nin kuzeyinde yapılan ilk ortak devriye tamamlandı. İki ülke savunma bakanlıklarından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Rusya ile Türkiye'nin 22 Ekim'de Soçi'deki mutabakatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde bugün başlayan ilk ortak devriye faaliyeti tamamlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilk ortak devriyenin 9 araçlık konvoyla yapıldığı ve yaklaşık 4 saat sürdüğü belirtildi.

Rus bakanlık "İlk ortak devriyede, 110 kilometreden daha uzun bir güzergahta, Suriye-Türkiye sınırından 6 kilometre derinlikte Derbesiye gümrük geçiş noktasından batıya doğru gidildi ve geri dönüldü. Devriye yaklaşık 4 saat sürdü. Ortak devriye ekipleri, birkaç büyük yerleşim birimindeki durumu inceledi" açıklaması yaptı. Bakanlık ortak devriyenin Rus askeri polisinin “Tigr” ve “Tayfun” tipi zırhlı araçları ile Türk askerinin “Kirpi” tipi zırhlı araçlarının yer aldığı 9 araçlık konvoyla yapıldığını belirterek, konvoyun güvenliğinin BTR-82 tipi Rus zırhlı personel taşıyıcı tarafından sağlandığını kaydetti.

MSB: SEKİZ ARAÇ VE İHA'LAR YER ALDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Rusya ile Suriye'nin kuzeyindeki ilk ortak kara devriyesinin tamamlandığını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada devriyenin 8 kara aracı ve İHA'ların katılımıyla yapıldığı belirtildi. Açıklamada "Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği ilk ortak kara devriyesi tamamlandı. Devriye, her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'ların iştirakiyle gerçekleştirildi. 10 kilometre derinliğe inen Türk ve Rus askeri unsurları toplam 87 kilometre mesafe kat ederek devriyeyi icra etti" denildi.