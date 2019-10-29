Rusya ile ticarette TL kullanma kararı lafta kaldı

Rusya Merkez Bankası, Türkiye ile yapılan ticarete ilişkin verileri açıkladı. Açıklanan verilerde Türk lirasının kullanılmadığı ortaya çıktı. Rusya ile Türkiye arasında ticarette ulusal paraların kullanılması konusunda anlaşma yapılmıştı.

Rusya Merkez Bankası Türkiye ile yapılan ikili ödemelere ait verileri yayınladı. Verilere göre ikili ticaretteki ödemelerin yüzde 83.1'i Dolarla yapıldığı açıklanırken, veriler arasında Türk Lirası yer almadı.

2018 yılında Türkiye-Rusya ve İran yerel para birimleriyle ticaret yapma konusunda anlaşmıştı.

2019'un ilk yarısında toplam ödemelerin yüzde 11.7'si Rubleyle yapıldı. 2018'in aynı döneminde bu oran yüzde 11.3 olarak kaydedilmişti.

Merkez Bankası istatistikleri, ödemelerin büyük bölümünün dolarla yapıldığını gösteriyor. Dolar yüzde 83.1'lik paya sahip olurken Euro yüzde 5, diğer para birimleri de yüzde 0.2'lik hacimde kaldı.

İkili ticarette en yüksek rubleyle ödeme oranına 2013 ve 2014'te ulaşıldı. Söz konusu yıllarda ruble cinsinden yapılan işlemlerin oranı yüzde 17.5 ila 13 aralığında değişirken, Dolar cinsinden yapılan işlemlerin oranı yüzde 80 ila 90 aralığındaydı.

Açıklanan veriler arasında Türk Lirası'nın olmaması dikkat çekti.