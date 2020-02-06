Rusya: İdlib'de cihatçı saldırılarında Türk ve Rus uzmanlar yaşamını yitirdi!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde son iki haftada binden fazla saldırı gerçekleştiğini, bu saldırılarda Türk ve Rus askeri uzmanların öldüğünü açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de bulunan gerilimi azaltma bölgesinde cihatçıların saldırılarının arttığını açıkladı.

Açıklamada, saldırı sonucunda Türk ve Rus askeri uzmanların yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada "Ocak ayının ortasında Rus ve Türk ordusu mensupları İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ateşkesin sağlanması için bir kez daha çaba sarf etti. Ancak, terörist gruplar, askeri faaliyetlerini azaltmak yerine saldırılarını artırdı" diyen bakanlık ekledi: "Yalnızca son iki haftada binden fazla saldırı yapıldığı kaydedildi. Yüzlerce Suriye Ordusu askeri öldürüldü ve yaralandı. Rus ve Türk askeri uzmanlar trajik bir şekilde öldü. Rusya'nın Hmeymim Hava Üssü'ne yönelik İHA saldırıları devam ediyor".