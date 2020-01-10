Rusya: İdlib 'Gerilimi Azaltma Bölgesi’nde ateşkes ilan edildi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi’nde ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, basın bildirisinde İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde dün saat 14.00 itibarıyla ateşkes ilan edildiğini açıkladı.

Borenkov, “Türk tarafı ile varılan anlaşmaya uygun olarak 9 Ocak saat 14.00 itibarıyla İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes devreye girdi” ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Rus askerlerin Halep ve Kamışlı vilayetlerindeki farklı rotalarda devriye nöbetlerini sürdürdüklerini aktaran Borenkov, Rus askeri uçaklarının ise Kvayres,Metras-Şvayhan-Ayn İsa-Mişraka-Bir Kantari-Bir Hamid el Ali-Kvayres güzergahında hava devriyesi gerçekleştirdiklerini belirtti.