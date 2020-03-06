Rusya, Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi askeri takviye yapmış

Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Suriye'ye askeri takviye yaptı.

Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını Rusya-Türkiye görüşmeleri başlamadan hemen önce artırdığı anlaşıldı.

Reuters'ın incelediği uçuş ve gemi hareketleri, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Perşembe günü Moskova'da masaya oturmadan önce sahadaki varlığını artırdığını gösteriyor.

Euronews'un haberinde yer alan bu verilere göre, Rusya 28 Şubat'ta 36 Türk askerinin İdlib'te hayatını kaybettiği saldırının bir gün sonrasından bu yana deniz ve hava yoluyla sevkiyatlar ve takviyeler yaptı.

Erdoğan görüşme öncesinde Avrupalı liderler, AB yetkilileri ve ABD Başkanı ile de görüşmeler gerçekleştirmişti.

İsmi açıklanmayan bir Türk yetkili Rusya'nın Türk hava sahası ve deniz yolları üzerinden gerçekleştirdiği bu sevkiyatlara herhangi bir engelleme getirme planlarının olmadığını belirtti.

5 SAVAŞ GEMİSİ, 12 ASKERİ UÇAK

Rusya'nın bölgedeki askeri varlığını Ekim 2019'dan bu yana en hızlı şekilde arttırdığı dönemin son bir hafta olduğu belirtiliyor.