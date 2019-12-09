Rusya dünya şampiyonası ve olimpiyatlardan men edildi

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu, Rusya'yı dünya şampiyonası ve Olimpiyat Oyunları'ndan dört yıl men etme kararı aldı.

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA), Rusya'nın dünya şampiyonaları ve Olimpiyat Oyunları dahil olmak üzere uluslararası spor turnuvalarına ev sahipliği yapma hakkını dört yıllığına feshetti.

Karara göre Rusya, yine dört yıl boyunca söz konusu turnuvalara dahil olamayacak.

Hazırlanan raporlarda, WADA Yönetim Kurulu'nun, Rusya Dopingle Mücadele Kurumu'nun da anti doping kanunlarına uymadığına hükmettiği kaydedildi.

Rusya Dopingle Mücadele Kurumu Başkanı Yuri Ganus, WADA Yönetim Kurulu'nun Uyumluluk Komitesi'nin önerileri doğrultusunda böyle bir karar aldığını doğruladı.