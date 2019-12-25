Rusya doğalgaz dağıtım ağlarını özelleştirmeye hazırlanıyor

Rusya’da doğalgaz dağıtım ağlarının özelleştirilmesine hazırlanılıyor. Halk doğalgazı daha yüksek fiyata alacak.

Rusya Federasyonu Enerji Bakanlığı, 2020’de Devlet Duması’na gaz dağıtım ağlarının özelleştirilmesi hakkında bir yasa tasarısı sunmayı planlıyor.

Günümüzde bu ağların özelleştirilmesi zor görünüyor, mahkemeler sıklıkla özelleştirmeyi iptal ediyor.

Ancak uygun değişiklikler yapılarak özelleştirmelerin önünün açılması planlanıyor. Uzmanlara göre böylesi bir durumda, doğalgaz boru hatlarının montaj maliyeti önemli ölçüde artacak, buna ek olarak doğalgazın da fiyatı artacak. Halihazırda özel şirket ağlarından sağlanan gaz hizmeti maliyeti, devlet ağlarına oranla çok daha yüksek.

Rot Front'un haberine göre Enerji Bakanlığı, kanun taslağını doğalgaz dağıtım ağlarının "düzgün bir şekilde işletilmesi için gerekli" diye savunuyor. Ancak özellikle konut sistemi, kamusal ulaşım gibi alanlarda özelleştirme yüzünden hizmet kalitesinin ciddi şekilde düştüğü, tüketiciler için fiyatların arttığı, kaza oranlarının yükseldiği pratikte bilinen bir gerçek.

KAZALARA DAVETİYE

Doğalgaz özelinde ise, gaz altyapı tesislerinde meydana gelecek kazalar, insanların yaşamını yitirmesine sebep olacak ağır sonuçlara da neden olacağı için durum daha da vahim. Bununla birlikte hem çirkin bir görüntüye sahip olacağı hem de çevredeki insanlar için tehdit oluşturacağı için bu özel ağların varlığına dair haklı şüpheler var olmaya devam ediyor.

Belli ki iktidar bu şekilde, bir taraftan gaz ağlarının bakımıyla ilgili sorumluluğu üzerinden atmaya, diğer yandan da para kazanmaya çalışıyor.

Öte yandan sermaye temsilcilerinin gaz alışverişinden ve ağlara dahil olmaktan çıkar sağlamak isteyerek kanunun oluşturulmasını istemesi de olası. Böylelikle, iktidar ve sermaye arasında tam mutabakat oluşturulmuş oldu, bunun bedelini ise her zamanki gibi emekçiler ödeyecek.

