Rusya Dışişleri: SDG Suriye ordusuna ne kadar erken katılırsa o kadar iyi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye Demokratik Güçleri'nin en kısa sürede Suriye ordusuna katılmasını umduklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Suriye hükümeti arasındaki görüşmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, gazetecilerin "SDG, Suriye ordusuna ne zaman dahil olabilir?" sorusuna Bogdanov, "Umarız olur. Ne kadar erken, o kadar iyi" yanıtını verdi.

Suriyeli Kürtler ile Suriye hükümetinin diyalog kurmasını desteklediklerini kaydeden Bogdanov, "Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı ilkeleri temelinde barışçıl çözüme ilgi duyan tüm taraflarla iletişim halindeyiz" dedi.

SDG, Suriye hükümetinin "Suriye ordusuna katılma" çağrısına "SDG'nin yapısını tanıyacak ve koruyacak bir çerçevede Suriye askeri teşkilatının yeniden yapılandırılması için sağlam bir mekanizma oluşturulmalı" yanıtını vermişti.