Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Bağdadi ABD’nin ürünü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin ABD'nin bir buluşu olduğunu belirtti.

Rusya'da bir televizyon programına katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, IŞİD'in eski lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ölümü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Bağdadi'nin ölümünün henüz netlik kazanmadığını söyleyen Lavrov, "Bağdadi, ABD'nin bir buluşuydu. Savunma Bakanlığımız Bağdadi hakkında bir açıklama yaptı. Bu konuda daha fazla bilgi istiyoruz. Her şey tören havası ve sevinç dolu tarzda duyuruldu, ama ordumuz ilave bulgular üzerinde çalışıyor ve ABD'nin (Bağdadi'nin ölümüyle ilgili) söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor” dedi.

Bağdadi’nin daha önce birçok kez ölü ilan edildiğini hatırlatan Lavrov, “Eğer gerçekten öldüyse, özellikle IŞİD’in kurulmasındaki ve halifeliği oluşturma çabalarındaki zararlı rolü dikkate alınırsa bu ve genel olarak teröristlerin yok edilmesi elbette olumlu bir adım” diye konuştu.

'ABD ÜRÜNÜ'

Lavrov, “Ama Bağdadi, ABD’nin ürünü, eğer öldüyse ürünüydü” dedi.