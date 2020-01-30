Rusya, Çin’le olan Uzak Doğu sınırını kapattı

Rusya’nın Uzak Doğu’daki Çin’le olan sınırını kapatma kararı bugün Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin tarafından imzalandı.

Rusya, yeni koronavirüs salgını nedeniyle Çin’le olan Uzak Doğu sınırını kapatma kararı aldı. Karar, Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin tarafından imzalandı.

Buna ek olarak, Mişustin Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'ya halka Rusya'daki koronavirüsün durumu hakkında günlük güncellemeler sunması talimatını verdi. Ülkenin şimdiye kadar teyit edilmiş vakası yok.



Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün öğleden sonra yaptığı açıklamada, Moskova'nın Çin vatandaşlarına elektronik vize verilmesini geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Bu uygulama Uzak Doğu ve Kaliningrad'daki sınır kontrol noktalarının yanısıra Leningrad bölgesi ve St. Petersburg'daki tüm giriş noktalarına da uygulanacak. Ayrıca, Rusya vatandaşlarına, kesinlikle hayati olmadıkları sürece, Çin'e yapılan tüm seyahatlerden kaçınmasını tavsiye etti.



Çinli yetkililer bu sabah virüsün kaydedilen enfeksiyon sayısının 7 bin 700'ü aştığını ve en az 170 kişinin öldüğünü açıkladı. Ölümlerin 38'i son 24 saat içinde meydana geldi.

