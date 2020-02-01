Rusya Çin'e uçak seferlerini kısıtladı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni koronavirüs salgını nedeniyle Aeroflot dışındaki tüm Rus havayolu şirketlerinin Çin seferlerinin askıya alındığını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Aeroflot dışındaki Rus havayolu şirketlerinin Çin'e düzenlediği tarifeli seferlerin askıya alındığını açıkladı.

Sputnik'te yer alan haber göre, Golikova, Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'un ise sadece Pekin, Şangay, Guangzhou ve Hong Kong'a seferler düzenleyeceğini söyledi.

Golikova'nın açıklamasına göre, Moskova'ya sefer yapan 4 Çin şirketi tarifeli seferlerini sürdürecek.

Golikova, iptal edilen tarifeli seferler yerine Rusların tahliyesi için charter uçuşlar koyulması konusunda Çin hükümetiyle çalışma yapacaklarını belirterek, Çin'deki Rusların tahliyesine Vuhan kentinden başlayacaklarını ifade etti.