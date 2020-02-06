Rusya, ‘cehennem silahı’nın görüntülerini yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, ‘cehennem silahı’ olarak anılan TOS-1A ‘Solntsepek’ çok namlulu ağır roketatar sistemlerinin tatbikatlar sırasında çekilen atış görüntülerini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı "cehennem silahı" denilen 'TOS-1A ‘Solntsepek’in de yer aldığı tatbikattan görüntüler yayınladı.

Videoda mürettebatın hazırlık anları ve belirlenen hedeflere yapılan atışlar görülüyor.

Sistem, Leningrad bölgesindeki bir tatbikatta denendi.

ÖZELLİKLERİ NELER?

'Solntsepek', 2001 yılında T-72 tankının şasisi üzerinde geliştirildi. Sistem, gelişmiş fırlatma rampası ve otomatik hedef tespit sistemiyle donatıldı. Hafif zırhlı araçların ve otomobillerin imhası, yapı ve binaların yakılması ve imhası için tasarlandı.