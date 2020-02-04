Rusya: Beyaz Miğferler yeni bir 'kimyasal saldırı’ kurgusu filme aldı

Rusya'nın Suriye'de Tarafları Uzlaştırma Merkezi'ne göre Beyaz Miğferler, Suriye ordusunun kimyasal kullandığını ima eden kademeli bir provokasyonu filme aldı. Grubun videosunda, Suriye hükümetinin 'kimyasal saldırısı'nın sebep olduğu iddia edilen sahte kayıplar gösterileceği bildirildi.

Rusya'nın Suriye'de Tarafları Uzlaştırma Merkezi, bir gün önce Heyet Tahrir'uş Şam'ın (eski adıyla el-Nusra Cephesi) desteklediği Beyaz Miğferler'in yeni bir kimyasal saldırısı mizanseni hazırladıklarını söyledi.

Buna göre Beyaz Miğferler, Suriye ordusunun kimyasal kullandığını ima eden kademeli bir provokasyonu filme aldılar.

Rusya Savunma Bakanlığı da "Rusya'nın Suriye uzlaşma merkezinin birkaç bağımsız kaynaktan Moskova saatine göre 16.00'da aldığı bilgiye göre, Beyaz Miğferler'in temsilcileri teröristlerle birlikte, hükümet güçlerinin İdlib çatışma bölgesinin Zerbah yerleşiminde sivillere karşı 'zehirli kimyasal ajanlar' kullandıkları iftirasını içeren aşamalı bir video çekimini tamamladı" açıklamasında bulundu.

"Zehirlenme" belirtileriyle "insan kurbanların" olduğu iddia edilen videoya dair Rusya Savunma Bakanlığı, “Beyaz Miğferler artık Batı ve Arap medyası aracılığıyla daha fazla yayılmak için sahte videoyu sosyal medyaya yaymaya hazır" dedi.



Rusya'nın Suriye'de Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin daha önceki raporuna göre, Beyaz Miğferler provokasyonu filme almayı planladıkları bölgeye 400 litre kimyasal ajan teslim etti.

Bir gün önce, Rusya Savunma Bakanlığı provokasyonun tüm katılımcılarını "planlarını" terk etmeye çağırdı ve Türkiye'den provokasyonu önlemek için Ankara tarafından kontrol edilen gerginlik bölgesi alanındaki militanlar üzerinde baskı yapmasını istedi.

DUMA’DA 'KİMYASAL YALANI'

7 Nisan 2018'de Doğu Guta’nın Duma bölgesinde kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili raporlar ortaya çıkmıştı. Avrupa Birliği ve ABD derhal Şam'ı saldırının arkasında olmakla suçladılar. Suriye hükümeti olayla ilişkisini reddetti. Şam ve Moskova, saldırının yerel militanlar ve Beyaz Miğferler olarak bilinen sivil toplum kuruluşu tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Bir hafta sonra, uluslararası soruşturmanın sonuçlarını beklemeden ABD, İngiltere ve Fransa, rapor edilen saldırıya karşılık Şam'ın kimyasal silah tesisleri olarak adlandırdıkları binalara 100'den fazla füzeyle saldırı düzenledi.

Kimyasal silah kullanımı iddiasını takiben ABD ve diğer ülkelerin Şam saldırısını meşru göstermek için "Beyaz Miğferler" adlı El Kaide bağlantılı halkla ilişkiler grubu, BBC ve CNN Duma’da sözde saldırıya dair kurmaca videolar çekmişti.





CNN muhbiri kimyasal silah tespitini 'koklayarak' yapıyor.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye’nin Duma kentinde "büyük ihtimalle" klor kullanıldığını, sinir gazı bulgusuna rastlanmadığını bildirmişti.

