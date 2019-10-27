Rusya: Bağdadi'nin öldüğüne dair elimizde güvenilir bir bilgi yok

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ABD'nin IŞİD liderini öldürdüğüne dair 'güvenilir bir bilgi' olmadığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada ABD'nin IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'yi öldürdüğünü iddia ettiği harekattan kendilerine haber verilmediğini söyledi.

Bakanlık görevlisi General Igor Konaşenkov, "Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'in Türkiye tarafından kontrol edilen bölgesinde ABD'nin eski IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'yi 'bir defa daha' öldürdüğüne dair elimizde bir güvenilir bilgi yok." dedi.

Daha önce, ABD Başkanı Trump, El Bağdadi'nin ABD operasyonunda öldüğünü söylemişti. Bağdadi'nin öldüğüne dair daha önce de birden fazla haber çıkmıştı ancak bu haberlerin hiçbiri doğrulanmadı. Trump, operasyona ilişkin Rusya'ya bilgi verildiğini ve Rusya'nın kendilerine olumlu yaklaştığını ve Rus birliklerin bulunduğu bölgede uçuş yapmalarına izin verdiklerini belirtmişti.