Rusya: Ankara ve Şam'ın bir araya gelme ihtimalini değerlendiriyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ile Suriye devlet temsilcilerinin Soçi'de bir araya gelmeleri ihtimaline ilişkin temasların gerçekleştirildiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, gazetecilerin Türkiye ve Suriye temsilcilerinin Soçi'de bir araya gelme ihtimaline ilişkin sorularına yanıt verdi.

Bogdanov, soruya "Bu hususta temaslar gerçekleştiriliyor" yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatı sırasında Moskova'nın Ankara ile Şam arasında diyalog başlatmaya çalışacağını söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da "Rusya, Şam ve Ankara arasında mesajları iletiyor. Eğer Rusya YPG unsurlarını Suriye ordusu eşliğinde bölgeden çıkartırsa buna karşı çıkmayız" demişti.

Türkiye ile Rusya'nın 22 Ekim tarihinde Soçi'de imzaladığı mutabakatın ardından iki ülke arasında temas kurulması ihtimali gündeme sıklıkla geliyor. Mutabakatla birlikte YPG güçlerinin Türkiye-Suriye sınırından çekilmesi konusunda anlaşmaya varılmış, YPG'nin çekilmesinin ardından sınıra Suriye hükümetinin sınır muhafızları konuşlanmıştı.