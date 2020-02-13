Rusya: ABD'nin henüz İdlib'de doğrudan müdahalesi yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, İdlib'de ABD'nin henüz doğrudan müdahaleside bulunduğunun söylenemeyeceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'deki durumun çatışma değil "terörle mücadele" olduğunu belirtti. Peskov ABD'nin henüz İdlib'deki duruma doğrudan müdahalesinin sözkonusu olmadığını söyledi.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya'nın İdlib'deki durumu bir çatışma olarak değil, Suriye ordusunun kendi topraklarında yürüttüğü "terörle mücadele" olarak gördüğünü ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre Peskov, "Burada bir çatışma söz konusu değil, Soçi mutabakatı ve tarafların bu belgeye istinaden üstlendikleri yükümlülükler yerine getiriliyor. Ayrıca burada her şeyden önce Suriye ordusunun kendi topraklarında yürüttüğü terörle mücadele söz konusu" dedi.

Ankara ile Washington'un İdlib'deki gelişmelerle ilgili temaslarını ve Moskova'nın İdlib'deki duruma müdahaleden ne gibi sonuçlar beklediğini yorumlayan Peskov, "Henüz ABD'nin doğrudan müdahale bulunduğunu söyleyemeyiz" yanıtını verdi.

