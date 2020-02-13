Rusya: ABD Suriye'de biri çocuk iki sivili öldürdü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye’nin Haseke bölgesindeki Harbat-Hamo köyünde ABD askerlerinin halka ateş açması sonucu biri çocuk iki sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, dünkü basın toplantısında, Kamışlı kentinin yakınlarında Suriyeli askerlerin, güzergahından sapan ABD askeri devriyesini durdurduğunu açıkladı.

Bunun üzerine ABD askerleri ile yerel halk arasında çatışmanın çıktığı ifade edildi.

ABD askerlerinin halka ateş açması sonucu 14 yaşındaki bir erkek çocuk dahil iki sivilin öldüğünü aktaran Borenkov, olay yerine gelen Rus askerlerin çatışmayı durdurup ABD konvoyunu bulunduğu üsse çıkardığını kaydetti.