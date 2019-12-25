Rusya 2 yıllık özelleştirme planını onayladı

Rusya hükümeti, 2020-2022 yıllarını kapsayan özelleştirme planına onay verdi.

Rusya'da hükümet tarafından bugün yapılan 2 yıllık özelleştirme planına ilişkin toplantı sona erdi.

RT'de yer alan habere göre, toplantıda 2020-2022 yıllarını kapsayan özelleştirme planı kabul edildi.

Toplantı öncesi konuşan Başbakan Yardımcısı Maksim Akimov, havaalanı altyapısının özelleştirme kapsamında olduğunu, ancak Rusya Demiryolları ve Rusya Havayolları'nın (Aeroflot) özelleştirme programına dahil olmadığını kaydetti.

Tarım Bakanı Dimitry Patruşev de, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, devlet işletmesi olan Birleşik Tahıl Şirketi'nin özelleştirme planı kapsamına alınmaması gerektiğini belirtmişti.