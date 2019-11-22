Rüşvetle suçlanan Netanyahu: Bu bir darbe girişimi

Rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yaşananları 'bir darbe girişimi' olarak tanımladı.

İsrail tarihinde görevdeyken rüşvetle suçlanan ilk Başbakan olarak kayıtlara geçen Netanyahu, başsavcılığın hazırlanan iddianame kapsamında kendisine yönelik suçlamaları açıklamasının ardından İsrail halkına seslendi.

İsrail televizyonlarında canlı yayınlanan konuşmasında Netanyahu, yaşananları bir darbe girişimi olarak niteledi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, soruşturmayı yürütenlerin gerçeğin peşinde değil kendisinin peşinde olduğunu savunan Netanyahu hakkındaki soruşturmaların taraflı olduğunu söyledi.

İsrail Başbakan Netanyahu üç ayrı soruşturma kapsamında rüşvet, dolandırıclık ve güveni ihlalden suçlanıyor. İsrail Başbakanı hakkındaki suçlamaları basın toplantısıyla açıklayan Başsavcı Avichai Mendelblit Başbakan’a yönelik suçlamalarda bulunma kararını kolay almadığını ancak konunun sağ-sol siyaseti ile ilgili olmadığını, yasaların uygulanmasının bir tercih meselesi olmadığını vurguladı.