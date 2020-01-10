Rus senatör: 'Yolcu uçağını İran düşürdü' açıklamasının dayanağı yok

Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 uçağının İran’da düşmesinin ardından ABD, Kanada ve İngiltere İran'ı suçlamış, uçağın İran tarafından vurulduğunu iddia etmişti. Konuya ilişkin Rusya'dan da açıklama geldi.

Rus Senatör Vladimir Cabarov, Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının İran tarafından füze ile düşürüldüğüne inanmak için bir neden olmadığını, bu iddiaların Batı’nın Tahran’ı suçlu gösterme girişimleri olduğunu söyledi.

Sputnik’e konuşan Cabarov, ABD ve Kanada’nın, Ukrayna uçağının füze ile düşürüldüğü iddiasıyla ilgili “Bu iddialarda bulunmak için bir dayanak olmadığını düşünüyorum. Her şey mümkün, ancak henüz böyle bir şey söylemek için dayanak görmüyorum” dedi.

“Bu, Malezya’nın Boeing uçağıyla ilgili duruma benziyor. Herkes Rusya’yı suçlamaya koyuldu, ancak hiçbir kanıt sunulamadı. Bu sadece bir siyasi oyun. Batı bu kez de bu trajediyle ilgili peşinen İran’ı suçlu tayin etti” diyen Cabarov, olayda Rusya’nın hiçbir şekilde dahli olmadığını da ekledi.