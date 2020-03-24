Rus papaz protesto için başına gaz maskesi geçirdi

Rus Ortodoks kilisesi baş rahibi Andrey Tkaçev kitlesel cerrahi maske kullanımını ve medyadaki koronavirüse karşı yaratılan paniği protesto etmek amacıyla kilisede bir ayine gaz maskesi ile katıldı.

Rotfront.su’nun haberine göre, Rus Ortodoks kilisesi baş rahibi Andrey Tkaçev kitlesel cerrahi maske kullanımını ve medyadaki koronavirüse karşı yaratılan paniği protesto etmek amacıyla kilisede bir ayine gaz maskesi ile katıldı.

Baş rahibe göre “televizyonu kapatırsanız koronavirüs diye bir şey kalmaz”. Ayrıca Ruslara dua etmelerini ve hastalıktan ölmeyi dert etmemelerini tavsiye etti.

Tkaçev’in "şakalı" protestosu Rus Ortodoks Kilisesi’nin genel tavrını yansıtıyor. Daha önce bir başka Ortodoks papaz Igor Zuev ayin sırasında koronavirüs bulaşmayacağını söylemişti.

Rusya’da dini görevliler dini ayinlerin, komünyonların ve günahların affedilmesine yönelik dua, ikonların ve diğer kitlesel ibadet yerlerindeki yüzeylerin öpülmesi eylemlerinin hastalıkların şifasına yardımcı olacağı propagandasıyla halkı tehlikeye atmaya devam ediyorlar. Özellikle Avrupa’da COVID-19 kaynaklı artan ölümlere rağmen Rus Ortodoks Kilisesi Patriarkı Kirill süreci şöyle yorumladı: “Tanrı kurduğu teknolojik medeniyetin her şeyi mümkün kıldığına inanan özgüvenli insanlığı yeteneklerini gözden geçirmeye ve medeniyetinin kırılganlığını görmeye davet ediyor. Böylece, ruhani iyimserliğimizi yitirmeden herkesin Allah’a ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Bu koşullar inancımızı güçlendirmeli, kuşkucuları inanca sevk etmeli.”

Bütün dünyada olduğu gibi Rusya’da da kurumsal gericilik halkın hayatı ve sağlığından çok insanların korkularından istifade ederek cemaatini büyütmekle ilgileniyor.