Rus gemileri boğazlardan geçti

Rusya, Suriye kıyılarına seyir füzeleri ile donatılmış iki savaş gemisi gönderdi.

Rusya, Suriye kıyılarına doğru Kalibr kruvazör füzeleri ile donatılmış iki savaş gemisi gönderdi.

Reuters'ın aktardığına göre, Interfax haber ajansı Rusya’nın Karadeniz filosundan iki savaş gemisinin Akdeniz’e göndermekte olduğu açıkladı.

Sputnik'in haberinde ise, Rus Karadeniz Filosu Sözcüsü Yarbay Aleksey Rulyov, filoya ait iki firkateynin Karadeniz’den Akdeniz yönünde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından planlı geçiş gerçekleştirdiğini belirtti.

Rulyov, “Kalibr-NK füze sistemi gibi hassas silahla donatılan Amiral Makarov ve Amiral Grigoroviç firkateynleri Sivastopol’den, Rus Donanması’nın Akdeniz’deki daimi grubuna katılacağı uzak deniz bölgesine planlı geçiş gerçekleştiriyor” diye açıkladı.