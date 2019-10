Rus gazeteci Oleg Blokhin, Menbic’de ABD tarafından boşaltılan al-Saida üssünden video paylaştı.

Russian journalist Oleg Blokhin films video from inside abandoned US military base at al-Sa’idi’a, Manbij pic.twitter.com/Po1OiGwuT9

Suriye ordusu da kente doğru ilerlerken Menbic'in kimin kontrolüne gireceği hala belirsizliğini koruyor.