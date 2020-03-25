Rus askeri araçları İtalya’nın Bergamo kentinde

Rus ordusu tarafından İtalya’da koronavirüsle mücadele için gönderilen askeri araç, ekipman ve uzmanlar Bergamo kentine girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin merkezi haline gelen İtalya’da Rusya ordusu tarafından gönderilen askeri araç, ekipman ve uzman ekibi İtalyan ordusu birlikleriyle birlikte Bergamo kentine girdi.

Rusya Savunma Bakanlığı çok sayıda askeri aracın İtalya’ya gönderilmek üzere askeri uçaklara yüklendiği görüntüleri paylaşmıştı.

RT’de yer alan habere göre Bergamo kenti, Rus ordusunun viral ve salgın hastalıklar konusundaki uzmanlarının yerleştirileceği bölge olarak belirlendi.

Haberde Rus ordusunun İtalya’da 15 askeri kargo uçağıyla salgına karşı çeşitli malzeme, ekipman ve ilaç gönderdiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, iki ülke arasından yapılan görüşmelerin ardından salgın hastalıklara karşı deneyimli Rus askeri uzmanlarının Bergamo kentinde çalışmalara başlamasına karar verildiğini, askeri personelin 600 km’lik yolculuğu onaylayarak ekipmanın taşınması için hazırlıkları sürdürdüklerini bildirmişti.

Bergamo kenti İtalya’nın kuzeyinde salgının en çok etkilediği Lombardiya bölgesinde yer alıyor.

İtalya genelinde şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 6 bin 820 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise dün itibariyle 69 bin 176'ya ulaştı.