Rus asker diğer Rus askerlere ateş açtı: 8 kişi öldü

Sibirya’da askeri üste, Rus asker diğer Rus askerlere ateş açtı. 8 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

Sibirya'daki askeri üste bugün meydana gelen olayda, Rusya ordusundan askeri personel, diğer askerlere ateş açtı. Olay yerinde sekiz kişi öldürülürken, iki kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, silahlı saldırının nöbet görevindeki asker tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Çita bölgesinde meydana gelen olayın hemen ardından asker tutuklandı.

Saldırının ardından hayatta kalan iki kişi askeri hastaneye götürüldü. Askerlerin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan raporlarda, silahlı saldırganın, askerlik hizmeti ile doğrudan ilgili olmayan kişisel bir meseleden dolayı zihinsel çöküntü yaşadıktan sonra saldırıyı düzenlediği iddia edildi.

Çita bölgesi, Doğu Sibirya'nın güney kesiminde, Baykal Gölü'nün yaklaşık 400 km doğusunda ve Sibirya'nın Moğolistan sınırına yakın bir konumda yer alıyor.