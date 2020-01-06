Ruhani’den Trump’ın tehdidine yanıt: 290 sayısını hatırlamalı

Trump’ın İran’a yönelik 52 hedefin vurulacağı tehdidine yanıt veren Ruhani, '52 sayısına atıfta bulunanlar 290 sayısını hatırlamalıdır’ dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a ait 52 hedefin vurulacağı tehdidine tehditle karşılık verdi.

Trump, 4 Kasım 1979’da işgal edilen Tahran’daki ABD Büyükelçiliğinde 52 diplomatın 444 gün boyunca rehin tutulmasına atıfla İran’a ait 52 hedefin vurulacağı tehdidinde bulunmuştu.



İran Cumhurbaşkanı Ruhani bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “52 sayısına atıf yapanların aynı zamanda 290 sayısını da hatırlamaları gerekir” dedi. Ruhani "#IR655" etiketini eklediği paylaşımında “İran’ı asla tehdit etmeyin” diye yazdı.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655

Never threaten the Iranian nation. — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 6, 2020

ABD'NİN DÜŞÜRDÜĞÜ UÇAKTAKİ 290 KİŞİ

3 Temmuz 1988’de İran Hava Yolları’nın 655 sefer sayılı uçağı, Basra Körfezi üzerinde ABD donanma gemisi tarafından düşürülmüş ve 16 mürettebat ve 66’sı çocuk 274 yolcu olmak üzere toplam 290 kişi saldırıda yaşamını yitirmişti.

