Ruhani’den Trump’ın tehdidine yanıt: 290 rakamını hatırlamalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a ait 52 hedefin vurulacağı tehdidine tehditle karşılık verdi.

Trump, 4 Kasım 1979’da işgal edilen Tahran’daki ABD Büyükelçiliğinde 52 diplomatın 444 gün boyunca rehin tutulmasına atıfla İran’a ait 52 hedefin vurulacağı tehdidinde bulunmuştu.



İran Cumhurbaşkanı Ruhani bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “52 sayısına atıf yapanların aynı zamanda 290 sayısını da hatırlamaları gerekir” dedi. Ruhani "#IR655" etiketini eklediği paylaşımında “İran’ı asla tehdit etmeyin” diye yazdı.

Those who refer to the number 52 should also remember the number 290. #IR655

Never threaten the Iranian nation.

